Tragiczny poranek na drogach. Policja pokazała zdjęcia z miejsc wypadków

Policja pokazała miejsca wypadków drogowych

Do pierwszego nieszczęśliwego wypadku drogowego doszło tuż po godzinie 6:00 rano w miejscowości Somianka. Samochód osobowy marki Skoda, którym podróżowało trzech mieszkańców gminy Somianka w wieku 14-18 lat, uderzył w drzewo. Funkcjonariusze wyjaśniający to tragiczne zdarzenie ustalili, że 18-letni kierujący jadąc od strony Wólki Somiankowskiej w kierunku trasy K-62 wyjeżdżając z łuku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Wszyscy podróżujący autem z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala w Wyszkowie i Warszawie. Niestety 14-letniego pasażera nie udało się uratować.

Do kolejnego poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło około godziny 8:10 na trasie K-62 między Wyszkowem, a miejscowością Kamieńczyk. Z wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 62-letni mieszkaniec Łochowa jadąc w kierunku domu, na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych, stracił panowanie nad osobowym Mitsubishi zjechał do przydrożnego rowu i swoją podróż zakończył uderzając w drzewa. Również i w tym przypadku kierujący został przewieziony karetką pogotowia do szpitala.