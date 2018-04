Kaczyński: Nie będzie końcowego raportu ws. katastrofy smoleńskiej na 10 kwietnia

– Wiemy, że końcowego raportu nie będzie na ósmą rocznicę tragedii. Będzie za to raport częściowy, który – tak mniemam – szczegółowo pokaże, co bezsprzecznie zostało już ustalone – poinformował Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości poinformował ponadto, że raport wskaże pytania, na które podkomisja byłego szefa MON Antoniego Macierewicza będzie szukała odpowiedzi.

Prezes PiS poinformował, że niezwykle ważne, a może nawet przełomowe", okazać się mogą wyniki prac amerykańskich ekspertów, którzy pracowali w Mińsku Mazowieckim na bliźniaczym samolocie Tu-154. – Jednak na nie jeszcze musimy poczekać. To niezwykle precyzyjne, zaawansowane technicznie analizy wymagające czasu. Według zapowiedzi badania te zajmą około roku, może nawet nieco dłużej – poinformował.

Dziennikarze "Gazety Polskiej" zwrócili Kaczyńskiemu uwagę na to, że jeden z ekspertów podkomisji to komentator Russia Today i agencji Sputnik. – Wiem, że sprawa jest sprawdzana. Także przez służby specjalne. Zastrzeżenia nie wyglądają na bezpodstawne. Z tego, co wiem, prokuratura nie zawarła jeszcze ostatecznych umów – zaznaczył.

Obchody VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej

We wtorek 11 kwietnia odbędą się w Polsce obchody VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej. Najpierw odbędzie się msza święta o godzinie 8:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NPM i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Później przed Pałacem Prezydenckim odczytany zostanie apel pamięci. Od godziny 9:00 do 15:00 na pl. Piłsudskiego wyświetlane będą dwa bloki filmowe. O 15:00 odmówiona zostanie koronka do Miłosierdzia Bożego. Na godzinę 16:00 planowane jest odsłonięcie kamienia w miejscu, w którym stanąć ma pomnik Lecha Kaczyńskiego. Na wieczór zaplanowano mszę w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.