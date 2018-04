Były polityk PiS będzie kandydatem PO na prezydenta Wrocławia

„Polska potrzebuje ochrony praw samorządu przed centralizacją. W obliczu arogancji władzy i destrukcji prawa wielu obywateli czeka na nowatorską alternatywę dla PiS. Wezmę czynny udział w wyborach samorządowych i wesprę PO w pracach programowych ws. samorządu i rządów prawa” – napisał na swoim profilu na Twitterze Kazimierz Michał Ujazdowski.

Chwilę później podczas konferencji prasowej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Kazimierz Michał Ujazdowski dołączy do Gabinetu Cieni PO. – Przychodzi taki czas w którym ludzie, którzy kochają Polskę mają wspólne diagnozy i wspólnie myślą o Polsce zaczynają współpracować. Zaprosiłem Kazimierza Michała Ujazdowskiego do współpracy w Gabinecie Cieni. Będę rekomendował strukturom PO poparcie tego polityka na prezydenta Wrocławia – poinformował lider Platformy Obywatelskiej.

– Od lat reprezentuje mieszkańców Wrocławia, teraz chciałbym skupić się na tym aby rozwijać to miasto na poziomie lokalnym. Podejmuje działanie z przekonaniem, że będę dobrze służył mieszańcom Wrocławia – zapowiedział były członek Prawa i Sprawiedliwości. Ujazdowski zapewnił jednak, że nie ma zamiaru dołączać do PO. – Mój status się nie zmienia. Nie mam intencji prowadzenia działalności w PO, nie zgłaszam również akcesu do członkostwa. Chce jednak uczestniczyć w pracach programowych największej partii opozycyjnej. Nie planuję dla siebie żadnego miejsca w partii – tłumaczył Kazimierz Michał Ujazdowski.

Kim jest Kazimierz Ujazdowski?

Kazimierz Michał Ujazdowski był ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007). Pełnił także funkcję wicemarszałka Sejmu IV kadencji. W latach 1991–1993 oraz 1997–2014 był posłem. W 2014 roku uzyskał mandat europosła. W 2017 roku eurodeputowany zrezygnował z członkostwa w PiS. Wcześniej polityk krytykował m.in. sprawowanie przez byłego prokuratora czasu PRL Stanisława Piotrowicza funkcji przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pozytywnie wypowiadał się za to na temat Donalda Tuska, którego z kolei w roli przewodniczącego Rady Europejskiej nie popiera większości polityków PiS. Z kolei po słynnych obradach Sejmu z 16 grudnia Ujazdowski powiedział, że bardzo krytycznie ocenia działania kierownictwa PiS.