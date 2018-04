113,7 mln zł w rok. Tyle wniosły nagrody w ministerstwach za rządów PiS. A jak było za PO?

38 mln zł w Ministerstwie Finansów, 29 mln w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 10 mln złotych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To trzy najwyższe wyniki wśród resortów prowadzonych przez polityków PiS. Prawie 6 mln złotych otrzymali urzędnicy z resortu rolnictwa, a 4,5 mln zł z resortu środowiska. Łączną kwotę czterech milionów przekroczył też resort Zbigniewa Ziobry, a blisko tej sumy było drugie ministerstwo kierowane przez Mateusza Morawieckiego – resort rozwoju. W sumie kwota nagród przyznanych we wszystkich ministerstwach rządu Beaty Szydło wyniosła ponad 113,7 mln złotych.

Dziennikarze Wirtualnej Polski zwrócili uwagę, że był to najwyższy wynik polskiego rządu od 2008 roku. Wtedy to koalicja PO-PSL przeznaczyła na nagrody dla urzędników w ministerstwach 122 mln złotych. Później ograniczono tę sumę do około 100 mln, a w 2012 roku do 40 mln złotych.

