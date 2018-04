Lider partii „Zmiana” z zarzutami. Miał szpiegować na rzecz Rosji i Chin

O tej sprawie pisaliśmy niemal dwa lata temu. W maju 2016 roku Mateusz P. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z powodu podejrzeń o szpiegostwo na rzecz Rosji. Były polityk Samoobrony i lider partii „Zmiana” był również podejrzewany o działalność szpiegowską dla chińskiego wywiadu. Jak poinformował portal niezalezna.pl, prokuratura postawiła już zarzuty mężczyźnie.

Śledztwo potrwa do czerwca

Mateusz P. złożył wniosek o możliwość poświęcenia więcej czasu na zapoznanie się z aktami sprawy. Śledczy wyrazili na to zgodę, w związku z czym lider partii „Zmiana” ma czas do 10 kwietnia. Z kolei śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone do 27 czerwca. Termin tymczasowego aresztowania polityka mija 7 maja.

Przeszłość Mateusza P.

Mateusz P. w 2005 roku zdobył mandat posła z ramienia Samoobrony. Pracował w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Był także wiceprzewodniczącym komisji nadzwyczajnych: ds. zmian w ustawie o IPN oraz ds. ustaw o reprywatyzacji. Reprezentował również Sejm RP w Zgromadzeniu Unii Zachodnioeuropejskiej.

W wyborach parlamentarnych w 2011 bez powodzenia kandydował do Sejmu z 1. miejsca listy Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80 (z rekomendacji Samoobrony RP) w okręgu podwarszawskim. W kwietniu 2012 został członkiem PPP, jednak po kilku miesiącach przeszedł do Samoobrony, gdzie został wiceprzewodniczącym. Od 21 lutego 2015 pełni funkcję szefa prorosyjskiej partii Zmiana.

P. wielokrotnie występował z krytycznymi komentarzami dotyczącymi polityki Polski i Zachodu wobec Rosji. Podczas referendum na Krymie w przychylny sposób komentował je dla rosyjskich agencji.

Czytaj także:

Matka szpiega nie wie o zamachu. Jakie są rokowania Skripala i jego córki?