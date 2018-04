Największy polski bank ostrzega przed oszustami. Uwaga na fałszywe maile!

Kliknięcie w link kieruje do fałszywej strony, na której znajduje się prośba o podanie danych wrażliwych. „Przypominamy, że bank nigdy nie prosi podanie tego rodzaju danych przy logowaniu oraz nigdy nie rozsyła maili z linkiem do logowania do serwisu transakcyjnego. Prosimy zawsze zwracać uwagę na niestandardowy wygląd strony logowania, np. niewłaściwy adres, brak obrazka bezpieczeństwa” – podkreśla PKO BP. Bank publikuje na swojej stronie internetowej przykładowe fałszywe wiadomości.

Jak się strzec?

PKO BP przypomina klientom o zachowaniu ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości od nieznanych nadawców, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linku. Bank radzi także, by ręcznie wprowadzać adres strony serwisu internetowego banku i sprawdzać poprawność adresu. „Pamiętaj, że podczas logowania do serwisu ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego nie jest wymagane podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego” - przypomina PKO BP,

Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie iPKO kodem SMS klienci proszeni są, by uważnie przeczytali treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji.