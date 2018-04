Aquapark w Łodzi będzie miał plażę dla nudystów

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, w połowie lipca Aquapark Fala otworzy nową halę basenową i uruchomi basen zewnętrzny. Obok, na terenie dawnego basenu sportowego ma powstać plaża dla naturystów. W latach 80. ubiegłego wieku w Łodzi funkcjonowało takie miejsce właśnie na terenie obecnego aquaparku. – Uczestnicy zgłaszali się do nas z pytaniem o możliwość ponownego utworzenia plaży, my zwróciliśmy się z tą sprawą do miasta – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Andrzej Pirek, prezes aquaparku Fala.

Przeprowadzono sondę

Na plaży dla naturystów o powierzchni ok. 1000 metrów kw. ma znaleźć się 150-200 leżaków. Plaża będzie dostępna w cenie normalnego biletu na basen. Koszt przygotowania tej nowej atrakcji w Łodzi to ok. 150 tys. zł. Przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie plaży dla naturystów przeprowadzono sondę. Za budową plaży oddano 1179 głosów. Przeciwko tej inwestycji było 465 osób. „Skoro blisko 72 proc. z Was w głosowaniu poparło pomysł niewielkiej plaży dla naturystów, pora brać się za projekt” – poinformowano na facebookowym profilu Aquapark FALA.

