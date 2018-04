SLD w sondażach zyskuje, ale nie w realu. „Coraz więcej osób zaczyna rozważać odejście z Sojuszu”

Według marcowego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (na zlecenie "Rzeczpospolitej") Sojuszowi Lewicy Demokratycznej wzrasta poparcie. W badaniu partia uzyskała 9,7 proc. Czy ten wzrost przekłada się na realne poparcie elektoratu lewicy? Otóż część polityków twierdzi, że nie. Bo SLD nie jest wciąż alternatywą dla niezagospodarowanych wyborców lewicy.

– Sojusz nie przedstawił nowego pomysłu na partię. Nic nie zmienia się w programie, który powtarzany jest od lat i którym lewica przegrała wybory, znikając z Sejmu – mówi były polityk lewicy. I przekonuje, że Włodzimierz Czarzasty w roli przewodniczącego SLD się nie sprawdza. – On bardziej odnalazłby się w roli sekretarza generalnego partii, niż lidera, który ma kreślić strategię – twierdzi. I być może dlatego coraz więcej osób zaczyna rozważać odejście z Sojuszu i zmianę barw politycznych, nie tylko do lewicowych inicjatyw. I to wszystko mimo sondażowego wzrostu poparcia.