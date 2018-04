Paweł Rabiej pochwalił się zdjęciami z urlopu. Pokazał również swojego partnera

„Cudowna Wielkanoc na Malcie dobiegła końca: był czas na słońce, długie spacery i pozytywne myślenie. Ciekawe, że w państwie, w którym według konstytucji katolicyzm jest religią państwową, a tradycja króluje na każdym rogu ulicy, od 2014 r. obowiązują związki partnerskie, a od 2017 r. - równość małżeńska. Jak widać, da się różne rzeczy harmonijnie godzić” – napisał Paweł Rabiej na swoim profilu na Facebooku. Polityk Nowoczesnej udostępnił również kilka zdjęć z wyjazdu. Na jednym z nich całuje się ze swoim partnerem Michałem Cessanisem, który jest związany zawodowo z magazynem „National Geographic” .

Coming out Rabieja

Paweł Rabiej wyznał, że jest gejem we wrześniu 2016 roku w programie „Pociąg do polityki” na antenie Polsatu. – Jestem gejem, to jest jakiś element mojej tożsamości, ale wspieram ruchy LGBT także dlatego, że one dzisiaj walczą o ważne rzeczy, o równość, o to, żeby były w Polsce związki partnerskie – przyznał Rabiej. Polityk Nowoczesnej podkreślił, że jego „tożsamość nie jest dla niego dominująca”. – To jest jakiś element mojego życia, ale nie wybijający się na pierwszy plan – tłumaczył. Dodał też, że mówienie o orientacji nie jest dla niego kłopotliwe. – Myślę, że jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to może mnie spytać o to wprost. Myślę, że to nie jest taka część osobowości, której należy się wstydzić, ani którą należy przesadnie eksponować – tłumaczył.