Szef MSZ z wizytą w Paryżu: Dla Polski i Francji celem jest silna Unia Europejska bez podziałów

Rozmowy szefów dyplomacji Polski i Francji koncentrowały się na problematyce związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zagadnieniach dotyczących Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, jak również perspektywach zwiększania jej skuteczności. Minister Jacek Czaputowicz poruszył w tym kontekście temat zaangażowania Francji na wschodniej flance NATO. Jak podkreślił, Polska jest zainteresowana wszelkimi działaniami zmierzającymi do zacieśnienia operacyjnej współpracy obronnej w Europie.

„Jesteśmy zainteresowani realizacją regularnych spotkań dwustronnych”

Ministrowie poruszyli także temat przyszłości Unii Europejskiej. Szef polskiego MSZ zaznaczył, że „oba państwa dążą do tego, by umocnić pozycję UE w świecie, by rozwijać UE. Różnimy się czasami co do sposobów, jak to osiągnąć. Celem jest wspólna, silna Unia Europejska, bez podziałów". – Chcemy, żeby UE miała legitymację demokratyczną, była bliższa obywatelom – dodał. – Mamy świadomość, że partnerski dialog między Polską a Francją jest kluczowy dla wypracowania rozwiązań mogących przełożyć się na umocnienie Unii Europejskiej. Dlatego jesteśmy zainteresowani realizacją regularnych spotkań dwustronnych, w tym w ramach stałych mechanizmów współpracy, takich jak konsultacje międzyrządowe i dialog strategiczny w dziedzinie bezpieczeństwa – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas spotkania z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Yves’em Le Drianem. - Występują tu pewne różnice, prezydent Francji Emmanuel Marcon wyszedł z ideą konferencji na ten temat. My nie jesteśmy temu przeciwni, ale uważamy, że źródłem legitymacji Unii Europejskiej są parlamenty narodowe- dodał.



Dobre relacje historyczne



Spotkanie w Paryżu było również okazją do omówienia możliwości pogłębienia polsko-francuskiej współpracy – także w kontekście przypadającej na bieżący rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodzonego w 2019 roku stulecia nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską i Francją. Jak podkreślił, będą to okazje do symbolicznego uczczenia bardzo dobrych historycznych stosunków między naszymi państwami. Ministrowie uzgodnili rozpoczęcie prac "nad napełnieniem treścią" polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. – W tym roku kończy się porozumienie na ten temat, chodzi o to, żeby je przedłużyć, rozwinąć i zawrzeć konkretne propozycje w różnych aspektach działalności politycznej, kulturalnej, naukowej, w dziedzinie bezpieczeństwa – podkreślił minister Jacek Czaputowicz.

Czytaj także:

Czaputowicz szczerze o relacjach z USA: Atmosfera nie jest najlepsza