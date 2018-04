Oszuści wysyłają fałszywe maile klientom dużego banku. Mogą wyczyścić konto

Bank PO alarmuje, że kliknięcie w link z wiadomości wysłanej przez oszustów kieruje do fałszywej strony, na której znajduje się prośba o podanie danych wrażliwych. „Bank nigdy nie prosi podanie tego rodzaju danych przy logowaniu oraz nigdy nie rozsyła maili z linkiem do logowania do serwisu transakcyjnego” – podkreślono na stronie pkobp.pl. Ponadto zalecono klientom, by zawsze zwracać uwagę na niestandardowy wygląd strony logowania, np. niewłaściwy adres czy brak obrazka bezpieczeństwa.

Jak nie dać się nabrać oszustom?

W związku z fałszywymi wiadomościami Bank PKO przypomniał kilka istotnych informacji, które mogą uchronić klientów przed działaniem cyberprzestępców.

„Zachowaj ostrożność i ograniczonego zaufanie w stosunku do wiadomości od nieznanych nadawców, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linku – nie odpowiadaj na nie i nie ujawniaj swoich danych” – czytamy. Ponadto, logując się do serwisu internetowego banku, zawsze powinno się wprowadzać ręcznie adres strony. Należy też sprawdzić, czy jest on poprawny. Podczas logowania do serwisu ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego nie jest wymagane podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego.

Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie iPKO kodem SMS, trzeba uważnie przeczytać treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji.

Czytaj także:

Największy polski bank ostrzega przed oszustami. Uwaga na fałszywe maile!