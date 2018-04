Wyłudzenie 11 mln zł dotacji na szkodę ARiMR. Zatrzymano 11 osób

Jak wynika z dokonanych ustaleń, grupa działała w latach 2009-2017 i wyłudziła dotacje w kwocie sięgającej 11 milionów złotych. Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą 55-latek, poprzez sieć powiązanych ze sobą osób i podmiotów gospodarczych, w ramach zorganizowanej i kierowanej przez siebie grupy przestępczej, prowadził działalność, polegającą na wyłudzaniu dotacji unijnych związanych z dopłatami do działalności rolniczej na szkodę ARiMR. W skład grupy wchodzili członkowie rodziny, znajomi oraz współpracownicy z założonych podmiotów gospodarczych, a nadto ówcześni pracownicy Biura Powiatowego w Łęczycy ARiMR. Każda z osób miała przydzielone konkretne zadania. Wnioski o przyznanie dotacji składane były zarówno przez podstawione osoby fizyczne, jak i w imieniu założonych podmiotów gospodarczych.

Istotna rola pracowników ARiMR w przestępczym procederze

Istotną rolę w przestępczym procederze pełnili pracownicy agencji, do których docierały wnioski o dopłaty. Pilotowali oni sprawy osób powiązanych z grupą przestępczą. Z wyprzedzeniem informowali o planowanych kontrolach, co pozwalało na podjęcie działań w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, związanych np. z koniecznością zwrotu dotacji.

Z poczynionych ustaleń wynika, że występowano o dopłaty na działki, na których w ogóle nie było upraw. Często dochodziło do sytuacji, że wchodzące w skład grupy przestępczej osoby, tuż przed upływem terminu, pozyskiwały od pracowników agencji informacje, które z nieruchomości zlokalizowane na obszarze jej działania nie zostały jeszcze objęte wnioskami. Pozwalało to na ujmowanie ich w kierowanych następnie wnioskach. Ubiegając się o dotacje wykazywano nieruchomości z powiatu łęczyckiego, zgierskiego i kolskiego. W sytuacji natomiast, gdy dochodziło do błędów i konkretną nieruchomość objęto więcej niż jednym wnioskiem, w uzgodnieniu z urzędnikami dokonywano korekt. Zdarzało się, że podmioty ubiegające się o dofinansowanie wymieniały się działkami, aby zachować ciągłość procedur. Pracownicy agencji pomagali również w fałszowaniu wniosków bądź dopisywali daty i dane po to, aby uniknąć zakwestionowania w przyszłości składanych dokumentów. Wyłudzone dotacje trafiały na kilkanaście kont. Pozwalały one na zakup licznych nieruchomości. Inwestowano je także w sprzęt rolnicze i maszyny.

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniach skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie 55-latka, który zostanie rozpoznany przez Sąd w dniu dzisiejszym. Co do pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, zakazów opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ponieważ podejrzani działali w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej i z przestępstwa uczynili stałe źródło dochodu, grozi im kara nawet do lat 15 pozbawienia wolności.