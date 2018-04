Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci posła Wójcikowskiego

Polskie Radio poinformowało, że Prokuratura w Łodzi umorzyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł poseł Kukizi15 Rafał Wójcikowski. Decyzja o umorzeniu dotyczy również organizacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej oraz kierowania w 2005 gróźb karalnych wobec polityka.

Śmiertelny wypadek na S8

Do wypadku doszło 19 stycznia około godz. 6.20 na trasie S8 niedaleko Rawy Mazowieckiej. Jak informowała w styczniu Prokuratura Okręgowa w Łodzi, w godzinach porannych volkswagen posła uderzył w bariery ochronne. Według relacji świadków miał on jeszcze wychodzić z pojazdu, aby obejrzeć zniszczenia. Kiedy wrócił do samochodu, w jego samochód uderzyło inne auto.

Według informacji „Rzeczpospolitej”, wdowa po zmarłym oraz jego dwóch asystentów mieli stwierdzić, że wcześniej polityk dostawał groźby. Miały one dotyczyć gry na giełdzie, prowadzonej przez polityka Kukiz'15. – Dopóki nie przekroczyłem określonej wartości aktywów, to nikt się mną nie interesował – wyjaśniał Wójcikowski, opisując swój pierwszy kontakt ze „smutnymi panami”. Tajemniczy mężczyźni mieli zwrócić mu uwagę, by nie interesował się akcjami spółek należących do konkretnej osoby. Podkreślali, że wiedzą, gdzie Wójcikowski mieszka. Jeden z asystentów posła przesłuchiwany przez policję stwierdził jednak, że pogróżki te były starą sprawą, a śledczy powinni skupić się na krytykowanej przez Wójcikowskiego ustawie hazardowej.