Prokuratura przejęła ponad miliard złotych. Pochodziły m.in. z handlu narkotykami

– Dzięki wzorowej współpracy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oraz Centralnego Biura Śledczego Policji przejęto i zabezpieczono równowartość ponad 1 miliarda 270 milionów złotych w dolarach amerykańskich, brytyjskich funtach i polskich złotówkach – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Zabezpieczenie tych pieniędzy to efekt współpracy polskich i międzynarodowych służb. – Sprawą zajęli się najlepsi prokuratorzy z Prokuratury Krajowej oraz fachowcy z Komendy Głównej Policji, którzy ściśle współpracowali m.in. z Europolem i Interpolem – komentował Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Pieniądze – jak wynika ze śledztwa – pochodzą prawdopodobnie z międzynarodowego handlu narkotykami, a także m.in. gigantycznego oszustwa. Były zdeponowane w oddziale jednego z banków, na kontach dwóch zarejestrowanych w Polsce spółek.

Jak ustaliła prokuratura, obie spółki w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Zostały utworzone wyłącznie po to, aby udostępniać swoje rachunki bankowe do międzynarodowych przestępczych operacji finansowych.

Śledztwo, prowadzone przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, obejmuje także szereg innych wątków. Są one związane z procederem prania brudnych pieniędzy z handlu narkotykami, prostytucji i oszustw.

Śledztwo pozwoliło już wytypować osoby i kolejne działające na terenie Polski firmy obracające pieniędzmi z przestępstw, a powiązane z obiema spółkami. W efekcie na początku marca prokuratura zabezpieczyła na koncie jednej z takich firm równowartość ponad 9,5 miliona złotych w euro i funtach i dodatkowo 20 milionów dolarów jako dowód rzeczowy.

Cała kwota została uznana za dowód rzeczowy i zabezpieczona przez prokuraturę. – Było to możliwe dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji z 23 marca 2017 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – wyjaśniła Zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak.