Robert Winnicki znieważył byłego komendanta głównego policji. Sąd uznał go za winnego

Winnicki: Homoseksualizm to niepełnosprawność. Można się nawracać i leczyć z niego

– Do masakry w Orlando doszło, bo tam skumulowało się wszystko to, co lubi zachodnioeuropejska i amerykańska lewica – tłumaczył w "RZECZoPOLITYCE" szef Ruchu Narodowego i były poseł Kukiz'15 Robert Winnicki. W strzelaninie, do której...