Dziennikarze „SE” dotarli do tajnej instrukcji dla posłów PiS. „Władza musi być skromna, takie są oczekiwania społeczne”

Dziennikarze „Super Expressu” dotarli od tzw. przekazów dnia, które posłowie Prawa i Sprawiedliwości otrzymali od kierownictwa partii. Dotyczą one zapowiedzi prezesa PiS dotyczących obniżenia poselskich uposażeń o 20 proc. oraz zwrócenia przez ministrów otrzymanych wcześniej nagród.

Zdaniem dziennikarzy oficjalnie posłowie mają mówić, że Prawo i Sprawiedliwość wyszło w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. „Jest to działanie, które jest zgodne z wieloletnią, kierunkową wrażliwością PiS, o której mowa od powstania ugrupowania w 2001 r. Że PiS ma być służebny wobec ludzi i polityka ma być służebna wobec ludzi. Pewnie jest tak, że takiej decyzji by nie było gdyby nie to, że przez kilka tygodni trwała zmasowana krytyka niektórych mediów i totalnej opozycji. Ale odpowiedzią na tę zmasowaną krytykę jest stwierdzenie, że skoro takie są oczekiwania społeczne, to trzeba się do nich dostosować. Skromność musi być cechą każdej władzy i my to realizujemy” – napisano w tzw. przekazie dnia dla polityków PiS.

Są już pierwsze przykłady