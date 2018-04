Skandal w podstawówce na Mazowszu. Uczeń rozerwał koledze odbyt fletem

14-letni uczeń szkoły podstawowej w Piekarach koło Mszczonowa na Mazowszu znęcał się nad swoim kolegą. Z relacji kolegów nastolatka wynika, że Bartek S. traktował Kamila G. jako gorszego od siebie, ponieważ ten wychowywał się w rodzinie zastępczej. Chłopiec miał wielokrotnie zgłaszać nauczycielom swoje problemy, jednak jego skargi zostały zignorowane. Tuż przed świętami wielkanocnymi po lekcji wychowania fizycznego Bartek S. wszedł do toalety, w której przebierał się Kamil G., przyparł go do ściany i wepchnął koledze flet w odbyt. Poszkodowany chłopiec kolejny raz poskarżył się wychowawczyni, jednak nauczycielka tylko upomniała Bartka S.

Kiedy chłopiec powiedział w domu co się stało, rodzice zastępczy zgłosili sprawę na policję. Po przeprowadzeniu badań w szpitalu okazało się, że nastolatek ma trzycentymetrową ranę. – Przyjęliśmy zawiadomienie o znęcaniu się i uszkodzeniu ciała. Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego – mówi aspirant Agnieszka Ciereszko, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Sprawą zajęła się również Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie, która sprawdzi, czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków przez nauczycieli ze szkoły, w której uczyli się obaj chłopcy.

