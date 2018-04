Wnuk Walentynowicz: Po katastrofie w Smoleńsku telefon mojej babci działał

– Próbowaliśmy się skontaktować z kimkolwiek: z kancelarią premiera, prezydenta, gdziekolwiek się dało. Były jeszcze te niespójne informacje. Gdzieś podawano, że ktoś przeżył; że jakieś osoby przeżyły – tłumaczył. Piotr Walentynowicz przyznał, ze bardzo długo miał nadzieję, że jego babcia żyje, ponieważ jej telefon działał. – Telefon działał, ale nikt go nie odbierał, więc liczyliśmy, że może babcia źle się poczuła i nie pojechała – tłumaczył.

Wnuk byłej opozycjonistki stwierdził, że nie jest zaskoczony techniczną formą raportu podkomisji smoleńskiej. – To, że wszyscy oczekiwali raportu całkowitego na rocznicę jest raczej efektem nierzetelnego przekazu medialnego. Dla mnie było oczywiste, że na 8. rocznicę nie da rady zakończyć wszystkich badań. Jeśli będzie raport, to będzie on częściowy – podkreślił.

Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej

Uroczystości w 8. rocznicę katastrofy rozpoczną się o godz. 8 rano mszą świętą w intencji ofiar. Dokładnie o godz. 8:41 przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się Apel Pamięci. O godz. 15:30 odbędzie się odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Po złożeniu wieńców, o godz. 16 zostanie odsłonięty kamień w miejscu, gdzie powstanie pomnik upamiętniający prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rocznicowe wydarzenia potrwają do godz. 21:15. W ramach obchodów zaplanowano też m.in. przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

