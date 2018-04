Rzecznik PiS ostrzega: Będą konsekwencje dla tych, którzy nie zwrócą nagród

5 kwietnia Jarosław Kaczyński poinformował, że ministrowie oddadzą przyznane im nagrody na cele charytatywne. Prezes PiS zapewnił, że będzie „dużo skromniej niż dotychczas”. – Społeczeństwo oczekuje skromności i ta skromność będzie wprowadzana. Vox populi, vox dei – zaznaczył Kaczyński. – Polityka nie jest dla bogacenia się, polityka jest po to, aby służyć społeczeństwu – dodał.

Mazurek: Zwrot nagród do połowy maja

Wątpliwości na temat zwrotu nagród po raz kolejny rozwiewa Beata Mazurek. Tym razem rzecznik PiS na Twitterze poinformowała, że sprawa jest oczywista i jasna: mają być zwrócone do połowy maja. „Bedą konsekwencje dla tych, którzy tego nie zrobią” – podkreśliła. „Rewelacje mediów o rzekomych tajnych instrukcjach, to tylko szukanie sensacji. My po prostu mówimy o decyzji prezesa Kaczyńskiego – dodała.

Sprawę nagród Mazurek komentowała także 6 kwietnia w Sejmie. Rzecznik PiS stwierdziła, że decyzja o zwrocie nagród jest spowodowana tym, że społeczeństwo ich nie akceptuje. – Jestem przekonana, że do każdego z polityków PiS dotarło to, o czym mówił prezes – wskazała. Mazurek odniosła się również do informacji o tym, że niektórzy ministrowie mają być niezadowoleni z faktu, że muszą zwrócić nagrody. – Nie docierają do nas żadne sygnały, że politycy PiS są niezadowoleni z ogłoszonej decyzji – przyznała. Rzecznik PiS wyraziła nadzieję, że zwrot nagród przyczyni się do wzrostu poparcia dla partii.