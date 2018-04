Oburzenie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Będzie bojkot uroczystości?

Wirtualna Polska informuje, że rządowi urzędnicy nie potrafili dopilnować tego, by zaproszenia na uroczystości w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej dotarły do rodzin ofiar odpowiednio wcześniej, w godnej formie. Dotyczy to również specjalnego posiedzenia podkomisji smoleńskiej, które planowano na poniedziałek. Przedstawiciele rodzin ofiar zostali zaproszeni wybiórczo. – Jesteśmy selekcjonowani – mówi WP jeden z nich. Informację o posiedzeniu rodziny również otrzymały e-mailem, w ostatniej chwili. – „Zaproszenie” na moją pocztę e-mailową przyszło w sobotę – przyznaje z kolei Barbara Nowacka, córka tragicznie zmarłej wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej. – Ja nie otrzymałem żadnego zaproszenia na posiedzenie podkomisji – ujawnia Paweł Deresz, wdowiec po szefowej kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Jolancie Szymanek-Deresz.

Córka zmarłej Izabeli Jarugi-Nowackiej zwróciła też uwagę, że jednym z oficjalnych punktów obchodów jest uroczyste powitanie na Placu Piłsudskiego klubów „Gazety Polskiej”.

Plan obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Pod koniec marca Prawo i Sprawiedliwość ujawniło plan obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 8 i potrwają do godz. 21:15. W ramach rocznicowych wydarzeń zaplanowano odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Przemówienia wygłoszą m.in. prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński.