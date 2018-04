Szokujące wyniki ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Prokuratura ujawnia szczegóły

Rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej jest obecnie przedłużone do 31 grudnia 2018 roku. Ponadto zdradziła więcej szczegółów na temat ekshumacji ciał ofiar katastrofy. Podano, że do tej pory znaleziono 69 szczątków ludzkich pochodzących od 26 osób w trumnach innych ofiar tragedii.

Obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej

We wtorek 10 kwietnia odbędą się obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Najpierw odbędzie się msza święta o godzinie 8:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NPM i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Później przed Pałacem Prezydenckim odczytany zostanie apel pamięci. Od godziny 9:00 do 15:00 na pl. Piłsudskiego wyświetlane będą dwa bloki filmowe. O 15:00 odmówiona zostanie koronka do Miłosierdzia Bożego. Na godzinę 16:00 planowane jest odsłonięcie kamienia w miejscu, w którym stanąć ma pomnik Lecha Kaczyńskiego. Na wieczór zaplanowano mszę w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

