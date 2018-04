Duże ułatwienie dla „zapominalskich” kierowców. Za to nie dostaniesz już mandatu

O zmianach, które mają ułatwić życie kierowcom informuje „Dziennik Gazeta Prawna” . Co prawda nadal będą grozić kary za brak wymaganych dokumentów (np. prawa jazdy), ale nie będą się do nich zaliczać dowód rejestracyjny i polisa OC. Dotyczy to sytuacji, gdy będziemy jechać swoim pojazdem, jak i małżonka czy należącym do firmy lub kolegi.

Dane w systemie

Należy jednak pamiętać, że zagraniczne służby nie będą podłączone do polskich rejestrów. Dla nich jedyną formą weryfikacji pozostaną papierowe dokumenty. Po zmianach policja w Polsce będzie weryfikować informacje o aucie w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Funkcjonariusze użyją do tego służbowych komputerów.

Aktualnie, jeśli osoba prowadząca pojazd na drodze publicznej nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. To wynika z art. 95 kodeksu wykroczeń. Z reguły policjanci przyznają po 50 zł kary za brak dowodu rejestracyjnego czy polisy OC.

Jak podaje „DGP” , nowe przepisy muszą być wdrożone jeszcze przed 4 czerwca.

