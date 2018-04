Biedronka była otwarta w niedzielę mimo zakazu handlu. Właścicielowi grozi 100 tys. zł kary

Według informacji portalu polskatimes.pl, zakończyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Biedronce w Świeciu. Sklep ten był otwarty 18 marca, czyli w dniu, kiedy przypadała niedziela objęta zakazem handlu. Wniosek o kontrolę zgłosił NSZZ Solidarność.

Wyjątek w ustawie

Z ustawy o zakazie handlu w niedzielę wynika, że w dni, kiedy według przepisów powinny być zamknięte sklepy, mogą funkcjonować te lokale, które znajdują się na dworcu. Przepis wszedł w życie 1 marca, a pierwsza niedziela bez handlu przypadała 11 marca. Tydzień później z wyjątku w ustawie postanowiła skorzystać sieć Biedronka, która otworzyła dwa sklepy. Jeden z nich znajduje się w budynku dawnego dworca autobusowego w Świeciu.

Jak wyjaśnia Waldemar Adametz, zastępca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, budynek, w którym w Świeciu znajduje się Biedronka, to nie PKS. – To, że wisi tam taki szyld, bo ktoś go zapomniał zdjąć 20 lat temu nie znaczy, że to PKS. Nie ma tam kas biletowych, poczekalni i dyspozytorni. Jest za to informacja, że bilety można kupić u kierowcy, a pasażerowie na zewnątrz czekają na swoje autobusy. Według ustawy, Biedronka w Świeciu powinna więc być zamknięta – powiedział cytowany przez polskatimes.pl.

Oświadczenie Biedronki

Sprawę rozpatrzy sąd, który rozstrzygnie, czy sieć należąca do Jeronimo Martins, będzie musiała zapłacić karę w wysokości 100 tys. zł. Właściciel Biedronki w oświadczeniu napisał, że w ostatnią niedzielę, 8 kwietnia, sklep w Świeciu był zamknięty. „W naszej ocenie obiekt, w którym się znajduje, spełnia określone w ustawie wymogi dworca. Jednak do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia statusu tego budynku w dialogu z właściwymi instytucjami publicznymi, sklep w tej lokalizacji w kolejne niedziele objęte zakazem handlu pozostanie nieczynny” – brzmi oświadczenie Jeronimo Martins.