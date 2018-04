Obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Kaczyński: To ostatni marsz. Kończymy, bo doszliśmy do celu

21:55 Zakończyły się obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. 21:53 - Chcę jeszcze raz podziękować za ten dzisiejszy dzień, za 96. marszów. Podziękować wszystkim, którzy wspierali, Radiu Maryja i ojcu Rydzykowi, bez niego i radia, ta cała wielka akcja, którą prowadziliśmy przez tyle lat, nie mogłoby przynieść rezultatów. Dziękuje Telewizji Trwam, odważnym dziennikarzom, którzy angażowali się w walkę o prawdę. Prawda zwyciężyła, zwyciężyła też wolność, bo nie ma wolności bez prawdy. My to zadanie ciągle mamy przed sobą i będziemy musieli je wykonywać - podkreślił Kaczyński. 21:50 Ponownie przemawia prezes PiS. 21:47 Pod odsłoniętym dziś pomnikiem zostanie złożony wieniec przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 21:37 Marsz udaje się na plac Piłsudskiego, gdzie zakończone zostaną obchody. 21:35 Następuje symboliczny akt przekazania krzyża. Krzyż przekazany zostanie poseł Anicie Czerwińskiej i Cezaremu Jurkiewiczowi. Zapowiedziano, że krzyż znajdzie się w klasztorze ojców kapucynów a później stanie się elementem odsłoniętego dziś pomnika. 21:29 Przed Pałacem Prezydenckim odmawiane są modlitwy za ofiary katastrofy smoleńskiej. 21:22 Poseł Anita Czerwińska odczyta apel smoleński. 21:21 Prezes PiS dziękuje wszystkim, którzy brali udział w miesięcznicach smoleńskich. - Zwyciężyliśmy. Za chwilę pójdziemy jeszcze pod pomniki. To będzie uwieńczenie. Przysłużyliśmy się prawdzie i godności Polaków - zakończył Kaczyński. 21:17 Prezes PiS dziękuje za "dyżury przy krzyżu". Dziękuje służbie porządkowej i wolontariuszom. 21:16 https://twitter.com/pisorgpl/status/983784177643479040 21:16 https://twitter.com/pisorgpl/status/983785624405729281 21:15 Prezes PiS dziękuje Antoniemu Macierewicz. - Wiele lat bardzo ciężkiej pracy, różnego rodzaju eksperymentów, hipotez, ale przede wszystkim ta stalowa wola, która doprowadziła do tego, że dzisiaj jesteśmy już nieporównywalnie bliżej prawdy, niż byliśmy 7 czy 8 lat temu - mówi. 21:14 - Miesięcznice trwają, będą trwały msze wieczorne i poranne. W kolejne rocznice, ale już tylko raz na rok, te marsze będą trwały - powiedział Kaczyński. Wspomina tych, którzy brali udział w miesięcznicach, a którzy już zmarli. 21:13 - Mogę spokojnie powiedzieć, że zwyciężyliśmy - podkreślił prezes PiS. 21:12 - Te marsze są po to, żeby doszło do upamiętnienia i żeby doszło do prawdy. Kilka słów o prawdzie. Mamy już raporty, które mają charakter wstępny. Jeszcze przed nami badania samolotu w USA, to wszystko, co będą czynili najwybitniejsi specjaliści od katastrof lotniczych, którzy zostali zatrudnieni przed prokuraturę i dopiero wtedy, kiedy już to wszystko będzie gotowe to będziemy mogli powiedzieć na sto procent, jak to było. Można powiedzieć, że cześć spraw już została wyjaśniona, a droga do wyjaśnienia innych już jest otwarta - tłumaczył prezes PiS. 21:11 Przemawia prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Tyle marszów, ile ofiar katastrofy smoleńskiej. To jest pierwsza przesłanka, dla której mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli chodzi o te marsze, które były organizowane co miesiąc, to jest to marsz ostatni. Kończymy, ale przede wszystkich dlatego, że doszliśmy do celu. Tam już odsłonięto pomnik. W pięknym miejscu. Stoi w miejscu przyszłego pomnika Lecha Kaczyńskiego. Ten pomnik jest już przygotowany i tylko względu techniczne zdecydowały, że nie był dziś odsłonięty. Będzie 10 listopada - mówił Kaczyński. 21:03 https://twitter.com/pisorgpl/status/983781613988347904 20:59 Rozpoczyna się apel pamięci pod Pałacem Prezydenckim. Odśpiewano hymn Polski. 20:56 Uczestnicy marszu niosą ze sobą biało-czerwoną flagę. Marsz pamięci otwiera transparent: "Smoleńsk-Pamiętamy!". 20:54 https://twitter.com/AndrzejDuda/status/983780391441125377 20:49 https://twitter.com/pisorgpl/status/983779657152593921 20:47 https://twitter.com/pisorgpl/status/983778913913589761 20:39 Rozpoczyna się 96. marsz pamięci. 20:30 https://twitter.com/RTyszkiewicz/status/983775487049650176 20:05 W archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście zakończyła się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Uczestniczyli w niej między innymi: prezydent Andrzej Duda, pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. 19:58 https://twitter.com/BeataSzydlo/status/983753623711682561 19:57 O godzinie 20:15 rozpocznie się marsz z udziałem władz państwowych. 18:55 https://twitter.com/NowoczesnaRadom/status/983706550215888896 18:18 https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/983741325156765696 17:48 https://twitter.com/MSZ_RP/status/983731394177388544 17:42 https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/983660580098727936 17:13 https://twitter.com/prezydentpl/status/983725199974699008 16:57 https://twitter.com/pisorgpl/status/983714949368344577 16:44 https://twitter.com/jbrudzinski/status/983644266298736640 16:21 Za chwilę koncert filharmonii. 16:20 https://twitter.com/pisorgpl/status/983706796039827456 16:19 https://twitter.com/pisorgpl/status/983708353615532033 16:18 - Dziękuje, że ten pomnik wychodziliście przez te osiem lat. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy - zakończył prezydent. 16:17 Prezydent wspomina prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Cieszył się zaufaniem społecznym, bo sobie na to zapracował. Zapracował sobie swoją służbą dla ojczyzny także na to upamiętnienie. Zrobił dla Polski rzeczy wielkie. Dzięki jego przekonaniom, ta Polska jest dzisiaj coraz silniejsza, coraz bezpieczniejsza, bo my mówimy dziś o tym, o czym on mówił, a czego nie zdążył zrealizować - podkreśla Duda. 16:16 - Chciałem podziękować wam za to, że przez te osiem lat chodziliście tworząc żywy pomnik tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. To także dzięki wam ten monument stoi dziś tu na tym placu - zwraca się prezydent do obecnych. 16:15 - Służba ojczyźnie pociąga czasami za sobą ofiary, ale muszą być one uczczone. Wierzę w to, że ten monument wkrótce stanie się wielkim miejscem naszej wspólnoty. Tak jak powiedział pan minister Jan Kasprzyk, on jest w placu, nie na placu, on jest wrośnięty w ziemię. Tak jak pamięć o nich jest wrośnięta w nasze serce i naszą pamięć - dodaje. 16:14 - Czemu ważne, że jest? Dlatego, że zginęli Polacy i Polska nie może o nich nie pamiętać. Bo ludzie muszą wiedzieć, że kto ginie w służbie publicznej, ten musi być upamiętniony - tłumaczy Duda. 16:13 - Jerzy Kalina stworzył ten nieprawdopodobnie wymowny obelisk, który jest symbolem naszej wspólnoty, bo upamiętnia to, co było wspólne, nasze i dlatego oni zginęli. Wierze w to, że on będzie nas jednoczył, bo on jest wszystkich i dla wszystkich. Bardzo pragnę, żeby tak był pojmowany - zaznacza prezydent. 16:12 - Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten pomnik staje w sercu Warszawy i że jest właśnie taki - mówi Duda i dziękuje autorowi pomnika. 16:11 - To właśnie im poświęcony jest ten pomnik, który stoi na tym najważniejszym w Polsce placu. Placu, gdzie jest święty grób nieznanego żołnierza. Placu, gdzie usłyszeliśmy najważniejsze słowa Jana Pawła II, które obudziły Polaków do wolności - zaznacza Duda. 16:10 - Zginęli ludzie ze wszystkich stron sceny politycznej - SLD, PO, PSL, PiS - pełna reprezentacja polskiego świata politycznego. Czemu zginęli? Zginęli, bo byli razem, zjednoczeni w przekonaniu o absolutnym obowiązku oddania hołdu polskim oficerom pomordowanym w Katyniu. Bo byli razem - mówi Duda. - Zginęli razem, jako reprezentacja naszej polskiej wspólnoty. Bez podziału na barwy polityczne, wykształcenie, światopogląd, połączeni w przekonaniu, że są polskimi patriotami i muszą oddać hołd i utrwalić pamięć - podkreśla. 16:06 - To taki dzień słodko gorzki. Gorzki, bo przecież osiem lat temu dotknęła Polskę straszliwa tragedia. Nie tylko dlatego, że w katastrofie zginęło 96 Polaków, ale dlatego, że państwo polskie, że nasza Polska dopiero co tak niedawno odrodzona, Polska, która wyrwała się zza żelaznej kurtyny, znowu straciła swoją elitę, a w każdym razie dużą jej część. Najstraszliwszy moment dla rodzin, które straciły ojców, mamy, braci, córki. Ale straszliwy dla całej Polski, bo to byli ludzie, którzy Polskę odrodzoną budowali i co do których mieliśmy nadzieję, że będą ją budowali jeszcze przez długie lata - mówi prezydent. 16:05 Przemówienie wygłasza prezydent Andrzej Duda. 16:04 - Nikt nie odegrał w ciągu tych ostatnich lat tak wielkiej roli, jak on. Dlatego ten pomnik tutaj stanie i będzie to nasze kolejne zwycięstwo. Ani ten pomnik, który już stoi i który jest poświęcony wszystkim, którzy zginęli, i ten, który jest poświęcony jednemu człowiekowi, nie jest przeciwko nikomu. My chcemy jedności Polaków. Ale jedności wokół dobra, a nie wokół zła. My chcemy silnej Polski, Polski sprawiedliwej, Polski, z którą będą się liczyć, Polski godnej i godnych Polaków. Temu te wszystkie wysiłki mają służyć i służą - zakończył Kaczyński. 16:02 - Bez wszystkiego co uczynił, nie byłoby zwycięstwa w wyborach prezydenckich i potem w parlamentarnych. Nawet wtedy, kiedy zginął, kiedy nie było go już wśród nas, był bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, co uczyniliśmy - mówi prezes PiS. 16:01 - Powtarzam tu stanie też pomnik Lecha Kaczyńskiego. Możecie zapytać, dlaczego. Nie dlatego, że zginął w Smoleńsku, ale dlatego, że przez całe swoje życie był w tym nurcie, tworzył ten nurt, który miał największe znaczenie, który budował najpierw drogę do wyzwolenia ojczyzny, a później do tego, aby się zmieniła - wspomina swojego brata Jarosław Kaczyński. 15:59 - Jest to także pomnik wierności. To upamiętnienie tych wszystkich, którzy walczyli po to, żeby ten pomnik powstał. Wy byliście wierni, dlatego ten pomnik jest - zwrócił się do obecnych Kaczyński. - To także jest pomnik odwagi jednego człowieka, który zdecydował się go zaprojektować - dodał prezes PiS. - Jerzy Kalina tę odwagę miał i zbudował to wielkie dzieło, bo to wielki artysta - mówi. 15:58 - Nie lękajcie się! Te słowa Jana Pawła II musimy ciągle pamiętać. I ten pomnik jest właśnie wyrazem odrzucenia lęku i przywrócenia godności państwa i godności narodu - zaznacza prezes PiS. 15:57 - Była to śmierć znacznej części polskiej elity. Chociaż śmierć zwykłych Polaków byłaby równie ważna, to trzeba pamiętać, że to buduje związek z tym, co stało się w Katyniu. Dlatego trzeba o tym pamiętać i nie wolno tego z naszej pamięci wypierać. Musimy tu mówić nie tylko o pamięci ale też o godności - tłumaczy. 15:56 - Jest wyrazem pamięci o ludziach, którzy chcieli uczynić coś ważnego, nie tylko w wymiarze osobistym ale też narodowym - mówi Kaczyński. - Nawet jeżeli byłyby to osoby całkowicie nieznane to i tak ten pomnik by powstał - podkreśla. 15:55 - Przyszedł ten dzień odsłonięcia pomnika ofiar. Tuż obok stanie w listopadzie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Zapytajmy, jaki jest sens tych wydarzeń. Pomnika pamięci, godności, wierności. Spójrzmy na napis na tym pomniku. Tam jest 96 nazwisk. Bez żadnych tytułów, bez funkcji. Osób, które wspólnie wybrały się do Katynia właśnie po to, żeby podtrzymać pamięć. Właśnie to jest wystarczającym powodem, żeby ten pomnik tu stanął - podkreślił Kaczyński. 15:53 https://twitter.com/pisorgpl/status/983704533464477696 15:52 Przemówienia wygłoszą prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz prezydent Andrzej Duda. 15:51 Odsłonięty został kamień w miejscu, gdzie stanąć ma pomnik Lecha Kaczyńskiego. 15:49 Nastąpi ceremonia odsłonięcia kamienia w miejscu, gdzie stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odsłonięcia kamienia dokona prezes PiS Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, prezydent Andrzej Duda oraz poseł na Sejm RP Anita Czerwińska. 15:48 W imieniu rządu wieniec składa premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierami. 15:47 Wieniec składa marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z członkami prezydium Senatu. 15:46 Wieniec składa marszałek Marek Kuchciński i członkowie prezydium Sejmu. 15:45 Wieniec złożył prezydent Andrzej Duda. 15:43 Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej złożą teraz kwiaty pod pomnikiem. 15:42 Metropolita Warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz poświęcił Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. 15:37 Pomnik poświęci Metropolita Warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. 15:36 https://twitter.com/pisorgpl/status/983700454507991040 15:35 https://twitter.com/pisorgpl/status/983700031529193472 15:33 Na Placu Piłsudskiego odsłonięty został Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. 15:32 https://twitter.com/pisorgpl/status/983699359668801537 15:31 Pomnik zostanie odsłonięty przez rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. 15:28 Rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. 15:16 https://twitter.com/MorawieckiM/status/983692306602741761 15:03 Trwa kontrmanifestacja "Obywateli RP".



https://twitter.com/Wiadomosci_PR/status/983694283680223233 14:44 https://www.wprost.pl/kraj/10116811/pomnik-smolenski-bedzie-sie-rozrastal-autor-rzezby-zdradza-nowe-informacje.html 14:21 https://twitter.com/ipngovpl/status/983682686878408704 14:18 https://twitter.com/jakubkowalski/status/983682061184749568 14:14 https://twitter.com/JacekKarnowski/status/983678530272792576 14:10 https://twitter.com/AMAdamczyk/status/983678692852461568 13:43 https://twitter.com/prezydentpl/status/983671267852259329 12:37 Lider PO w rocznicę katastrofy smoleńskiej apeluje do Polaków, by nie dali się podzielić.



https://twitter.com/SchetynadlaPO/status/983650131982651393 12:16 https://twitter.com/pisorgpl/status/983648869132234752 11:35 https://twitter.com/RzecznikZW/status/983640733533040640 11:12 https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/983634965471678464 10:58 https://twitter.com/pisorgpl/status/983629204582518784 10:54 Także posłowie Nowoczesnej oddają hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej.



https://twitter.com/Gasiuk_Pihowicz/status/983627192130326528 10:42 - Tamtego dnia odeszło bardzo wielu ludzi, którzy byli skarbem dla Polski i wielką nadzieją dla Polski, dla polskiej polityki, polskiego życia publicznego. To jest wyrwa, której nic nie potrafi naprawić - mówił na Wawelu prezydent. Andrzej Duda skomentował też śledztwo ws. przyczyn katastrofy smoleńskiej.



https://www.wprost.pl/kraj/10116727/prezydent-o-katastrofie-smolenskiej-najwazniejszy-dowod-jest-w-rosji-to-bezprawie.html 10:22 Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz złożył kwiaty przed grobem śp. Wiesława Wody.



https://twitter.com/nowePSL/status/983615000739794944 09:52 Jarosław Kaczyński odwiedza kolejne groby.



https://twitter.com/pisorgpl/status/983614135572234240 09:42 https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/983611083113009152 09:39 Prezes PiS i premier wraz z delegacją złożyli kwiaty na grobie ś.p. Pawła Wypycha, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, który zginął pod Smoleńskiem.



https://twitter.com/pisorgpl/status/983610021744467968 09:16 https://twitter.com/mdukaczewski/status/983604517198548993 09:05 Na Powązkach pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej uczcili politycy Platformy Obywatelskiej.



https://twitter.com/NewsPlatforma/status/983601618556989440 09:04 https://twitter.com/pisorgpl/status/983601358543736832 09:03 W Apelu Pamięci i uroczystościach przed Pałacem Prezydenckim poza premierem biorą udział m.in. ministrowie Mariusz Błaszczak, Joachim Brudzińśki oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski . 08:55 W obchodach przed Pałacem Prezydenckim uczestniczy premier Mateusz Morawiecki.



https://twitter.com/PremierRP/status/983599904181407744 08:41 https://twitter.com/pisorgpl/status/983598529678598144 08:40 https://twitter.com/Wiadomosci_PR/status/983595962508640256 08:37 Ambasada USA w Warszawie oddaje hołd ofiarom katastrofy.



https://twitter.com/USEmbassyWarsaw/status/983585055627972608 08:33 Rozpoczęły się uroczystości na Powązkach.



https://twitter.com/Wiadomosci_PR/status/983593611030876160 08:30 W parlamencie uczczono pamięć ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Wczoraj miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablic.



https://twitter.com/jakubkowalski/status/983592506523832320 08:28 We wtorek rano na Wawelu pojawił się prezydent Andrzej Duda. W miejscu pochówku ś.p. Lecha i Marii Kaczyńskich towarzyszyła ma córka pary prezydenckiej, Marta razem z córkami. 08:24 Przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej będą odsłaniać pomnik - zdradził na antenie Polskiego Radia minister Piotr Gliński. Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku stanął na pl. Piłsudskiego. 08:12 MON poinformowało, że w miejscach upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej wystawione zostały dziś posterunki honorowe.



https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/983584591490551808 08:00 https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/983583225896488960 07:50 Paweł Szefernaker dzieli się wspomnieniami o katastrofie.



https://twitter.com/szefernaker/status/983582366810693633 07:45 Ofiary katastrofy wspomina była premier Beata Szydło.



https://twitter.com/BeataSzydlo/status/983580972162613248