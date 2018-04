PO stworzyła grę o „dochodzeniu do prawdy” przez Kaczyńskiego i Macierewicza. Publikuje ją 10 kwietnia

„Dochodzenie do prawdy Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza trwa od 8 lat, mówili o tym już niemal pół tysiąca razy. Ale nie mogą do niej dojść, ponieważ prawda jest znana od dawna” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na oficjalnych kontach Platformy Obywatelskiej na Facebooku i Twitterze. Całość opatrzona jest hasztagiem #KatastrofaSmoleńska oraz zachętą: „Kliknij i poznaj prawdę!”

Na stronie pod adresem prawdakaczynskiego.pl trafiamy na ekran ze zdjęciem prezesa PiS oraz uciekający czerwony przycisk „poznaj prawdę”. Całość polega na tym, że przycisku nie da się kliknąć, co według twórców gry ma uświadamiać podejście polityków PiS do kwestii smoleńskiej i mamienie ludzi obietnicami bez pokrycia. Pytanie, czy promowanie tego typu „zabawy” w rocznicę śmierci 96 osób, to aby na pewno dobry pomysł.

Po krótkim pobycie na stronie jesteśmy przekierowywani do filmu na Youtube zatytułowanego „Smoleńsk – Teoria Wielkiego Wybuchu”. Zamieszczony na oficjalnym kanale Platformy Obywatelskiej materiał w ciągu 9 minut mówi o braku kompetencji podkomisji smoleńskiej i zarzuca jej liczne kłamstwa. Film dostępny jest w serwisie od 15 marca.