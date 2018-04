GIF wycofuje popularny preparat wykorzystywany podczas testów alergicznych

Jak informuje GIF, z obrotu na terenie całego kraju wycofano roztwór do testów punktowych 157 (Rajgras angielski) w buteleczce po 3 ml o numerze serii: U5014933-PL z datą ważności do lutego 2019 roku, którego podmiotem odpowiedzialnym jest Allergopharma GmbH & Co. KG z Niemiec.

Preparat stosowany jest w testach alergicznych określających stopień uczulenia na pyłki traw oraz zbóż. Jak argumentuje Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzję tę podjęto w związku z uzyskaniem w badaniach stabilności wyniku poza specyfikacją w zakresie zawartości azotu białkowego.

Roztwory do testów punktowych stanowią roztwory alergenów oraz roztwory kontrolne przeznaczone do diagnostyki schorzeń alergicznych IgE-zależnych, takich jak alergiczny nieżyt nosa i spojówek, alergiczna astma oskrzelowa, niektóre postacie atopowego zapalenia skóry, alergicznej pokrzywki oraz alergii pokarmowej.