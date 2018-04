UWAGA! TVN: Agresywny sąsiad zgotował im piekło. Nikt nie chciał pomóc

Do dramatycznych wydarzeń doszło 21 marca przy ul. Kamiennej w Pabianicach. 36-letni Paweł W. brutalnie zaatakował 79-letniego mężczyznę. – Około godz. 8.30 Paweł wyrzucał przez okno kawałki stolarki. Pod budynkiem pojawił się pan Wacław i z gestów wynika, że zwrócił uwagę, że coś się komuś może stać. Paweł wybiegł z klatki i gonił pana Wacława. Ten próbował zasłonić się rowerem. Paweł popchnął go na ścianę, następnie przewrócił, przycisnął do ziemi. Kilkakrotnie uderzył pięścią. Później kopał go w głowę – relacjonuje Karol Rutkowski, jeden z mieszkańców kamienicy.

79-letni Wacław Bednarek trafił do szpitala. – W tym wieku, takie obrażenia… takie ciosy wytrzymać to jest ciężka sprawa – dodaje Rutkowski. – W tym dniu, kiedy pobił pana Wacława na podwórzu rzucał siekierą w drzwi od komórki – zwraca uwagę Jacek Musiałek, także mieszkaniec ul. Kamiennej. – Też miałem incydent z tym panem. Wyzywał mnie na ulicy – dodaje Musiałek.

Zdaniem mieszkańców Paweł W. był agresywny od około dwóch lat. Wtedy brał dopalacze. Jedną z jego pierwszych ofiar był pan Marek. – Zwróciłem mu uwagę, żeby się troszeczkę ciszej zachowywał. On wyskoczył ze swojej klatki, roznegliżowany, miał ręce podniesione do góry. Złapaliśmy się za ręce i doszło do szamotaniny. Miałem wybite dwa palce lewej ręki – opowiada Marek Boik. I dodaje. – Potem były kolejne wyzwiska i gesty. Zawsze to robił w sposób inteligentny. Żeby nie było osób trzecich. Bo wtedy jest słowo przeciwko słowu. Kamer nie było – zaznacza.

„Poszłam sama na niego donieść”

Sąsiedzi wskazują, że Pawła W. boi się nawet matka. Kobieta mieszkała w kamienicy przez kilkanaście lat. Długo próbowała pomóc synowi. Gdy stał się agresywny także wobec niej, poparła sąsiadów, a sama zdecydowała się na trudny krok.

– Poszłam sama na niego donieść, jako matka. Wiedziałam, że handlował [narkotykami – red.]. Zamawiali przez internet biały proszek, później dzielili na mniejsze porcje. Mówił, że się wozi prochy. Chciałam, żeby poszedł na leczenie, żeby go zamknęli. Nawet do kryminału – przyznaje matka Pawła W. I zaznacza. – Boję się go. Jest agresywny. Spotkałam go na mieście i pytał, czy coś mam dla niego. Odpowiedziałam, że nie. A on, żebym wypier...

Matka Pawła W. wskazuje też na zaskakującą reakcję policji. – W maju 2014 roku wybił szybę w oknie. Wysypało się wszystko na podwórko. Sąsiedzi wezwali policję. Policja przyjechała, pogadała z nim. Na komendzie powiedzieli mi, że z nim nie mieszkam to mi bezpośrednio nie zagraża. Jestem bezradna – zaznacza kobieta.

Sąsiedzki monitoring

Gdy agresja Pawła W. zaczęła przybierać na sile, sąsiedzi wielokrotnie informowali organy ścigania o jego groźbach i rękoczynach. Bez skutku. – Składałem dwa pisma. Jedno do komendanta miejskiego policji, a drugie do prokuratury rejonowej. Od złożenia pisma nie dostałem żadnej informacji, co się w mojej sprawie dzieje – Marek Boik.

Skargi składał także inny mieszkaniec Michał Pestka. – Wcześniej wysłałem zawiadomienie do ministerstwa spraw wewnętrznych, ministerstwa sprawiedliwości i komendanta policji. Opisałem, jakie sytuacje mają tutaj miejsce. Grochem o ścianę – dodaje.

Policję o agresywnym sąsiedzie informował także Karol Rutkowski. – Od policjanta usłyszałem, że nie mogą nic zrobić. Może dzielnicowy iść go postraszyć, pouczyć i nic poza tym. Dwa, trzy razy policja próbowała interweniować. Ale on nic nie mówił, zachowywał się cicho w mieszkaniu, policja nie wchodziła – mówi.