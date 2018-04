Była dyrektor PISF odpowiada na zarzuty. „Nigdy nie zatrudniałam żadnego członka rodziny”

Prognoza pogody na środę. Miejscami może popadać

W środę na północny popada przelotny deszcz (do 5mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami...