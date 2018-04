Nowe pomysły PiS ws. reformy 7sądownictwa. Dotyczą m.in. sposobu odwoływania prezesów sądów

W środę 11 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Po południu nad projektem debatowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i praw człowieka. Zmiana dotyczy trybu odwołania prezesów w sądach przez ministra sprawiedliwości. Po ewentualnej nowelizacji minister sprawiedliwości nie mógłby odwołać prezesa sądu bez opinii kolegium sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Kolejna poprawka dotyczy przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Co do zasady sędzia mógłby orzekać do 65 roku życia, chyba, że oświadczy pół roku wcześniej Krajowej Radzie Sądownictwa wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie o stanie zdrowia. Następna poprawka dotyczy sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończą 65 lat. O możliwości dalszej pracy zawodowej w ich przypadku miałby orzekać prezydent.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz informowała na Twitterze, że podczas posiedzenia komisji sejmowej pojawiła się poprawka do ustawy o KRS. Dotyczy ona zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Do tej pory w przypadku braku przewodniczącego była to kompetencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jak podała Gasiuk-Pihowicz, PiS chce wprowadzić poprawkę, która zakłada, że za zwołanie pierwszego posiedzenia KRS jest odpowiedzialny najstarszy członek tego organu.

Jutro w Sejmie ma się odbyć drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o sądach powszechnych oraz Sądzie Najwyższym. Jeszcze tego samego dnia może zostać zorganizowane głosowanie.