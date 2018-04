Polscy komandosi dostali chińskie podróbki? „Rz”: Sprawę bada prokuratura

Latem 2016 roku ogłoszono przetarg na dostawę 400 noży, które miały się znaleźć na wyposażeniu osobistym żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Do wyścigu stanęły trzy firmy, ostatecznie wybrano ofertę spółki IT Projekt o wartości 231 tys. złotych. W wypowiedzi udzielonej „Rzeczpospolitej” ppłk Krzysztof Łukawski, rzecznik Dowództwa Wojsk Specjalnych poinformował, że zawarta w sierpniu 2016 roku umowa nie została wykonana. Jak wyjaśnił, powodem było „wiele zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu zamówienia”.

Wojskowi zaczęli bowiem mieć wątpliwości co do autentyczności kupionych noży. Potwierdzili je po kontakcie z amerykańską marką Spyderco, której znakiem towarowym oznaczone były noże. W centrali dowiedzieli się, że żaden polski dystrybutor nie nabył noży, które miały zostać przekazane do komandosów.

Noże, które otrzymali komandosi z Lublińca, zostały zabezpieczone przez żandarmerię, a wojsko nie zapłaciło za ich zakup. Wojsko weszło na drogę prawną. Pierwsze postępowanie umorzono po wykonaniu przez prokuraturę wstępnych czynności, ale sprawa powróciła w styczniu tego roku. Istnieje bowiem podejrzenie, że komandosom dostarczono chińskie podróbki produktów znanej firmy.

IT Projekt rozwiązał umowę z JW Komandosów, a przedstawiciel firmy Maciej Szadkowski deklaruje chęć pomocy dla prokuratury w wyjaśnianiu sprawy. Firma wykonała własną ekspertyzę noży, która wykazała, że nie są one oryginalne, choć praktycznie nie różnią się od oryginalnych wyrobów. Szadkowski twierdzi, że firma była przekonana, że noże są oryginalne i wskazuje na błąd handlowca.