Kaja Godek skrytykowała posłów prawicy. Padły zaskakujące słowa o „Botoksie” Patryka Vegi

– Byłam zszokowana tym, jaka koalicja zawiązała się przeciwko dzieciom nienarodzonym, bo tam ręka w rękę wszyscy poszli za wnioskiem posłanki Rosy z Nowoczesnej. To oznacza, że dziś dzisiaj Sejm jest na sznurku feministek i partia rządząca jest na sznurku feministek. Głosuje dokładnie tak, jak one sobie życzą – powiedziała w Radiu Zet Kaja Godek komentując decyzję Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o odrzuceniu wniosku ws. procedowania projektu „Zatrzymaj aborcję” .

Godek dodała, że będzie prowadzić kampanię informacyjną w terenie, aby opowiadać o projekcie. Już ją zaczynamy. Będziemy mówili, co dzieje się z projektem, któremu ludzie poświęcili kilka miesięcy swojego wolnego czasu na jesieni. Jeżeli w tej chwili nie zrobi to wrażenia na rządzących, to zrobi podczas wyborów – podkreśliła.

Godek krytycznie o posłach

Aktywistka stwierdziła, że „jeżeli ktoś przez kilka miesięcy cały swój wolny czas poświęcał na zbieranie podpisów i bieganie, to potem na polityków, którzy ignorują ten projekt i jeszcze składają do mediów deklarację, że oczywiście są za życiem i będą się tym projektem zajmować, po prostu nie będzie głosował” . – Ja nikogo personalnie nie wskażę personalnie, na kogo głosować, natomiast mogę pokazywać zachowanie polityków, którzy na jesieni tłumnie deklarowali, że poprą inicjatywę zatrzymania aborcji, a w tej chwili tę inicjatywę zostawiają, zostawiają swoich wyborców, dzieci nienarodzone bez pomocy – zaznaczyła.

Podczas rozmowy na antenie Radia Zet doszło również do zaskakującego porównania. – Co osiem godzin gdzieś w szpitalu duszą przedwczesnym porodem środkami farmakologicznymi dziecko. To, co widzieliśmy w "Botoksie" Patryka Vegi, ta scena, kiedy dziecko kilkanaście godzin umiera odłożone na tackę, notorycznie dzieje się w szpitalach. W tej chwili gdzieś też to się dzieje – stwierdziła Kaja Godek.

Według Godek aborcję nieograniczoną dla Polek pierwszy raz wprowadził Hitler. – To był 9 maja 1943 roku. Potem promowali ją komuniści. To było narzędzie niszczenia ludów podbitych. Jeżeli my coś takiego utrzymujemy w naszym prawie i jeszcze mówimy, że to jest coś dobrego dla naszego społeczeństwa, że to jest coś, co powoduje, że jesteśmy państwem nowoczesnym, to ta cała argumentacja jest po prostu chora – oceniła.

