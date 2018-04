CBA zatrzymało formalnie Stanisława Gawłowskiego z PO. „Jestem już spakowany i gotowy na każdą ewentualność”

Pełnomocnik polityka Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego Roman Giertych poinformował na swoim profilu na Twitterze o formalnym zatrzymaniu posła przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.Giertych podał również, że prokurator uznał, iż należy zatrzymać i przymusowo doprowadzić posła Stanisława Gawłowskiego. Według mecenasa przyczyną jest obawa, że będzie unikał stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Informację potwierdziła również Prokuratura Krajowa. „Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Stanisława Gawłowskiego. Wykonanie tych czynności było możliwe po tym, jak Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie polityka i zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu” – napisano w komunikacie. Prokuratura przekazała również, że jeszcze dziś Gawłowski usłyszy zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. W komunikacie dodano również, że „po przesłuchaniu może zaistnieć konieczność zastosowania środków zapobiegawczych, w tym wystąpienia do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania” .

„Gdyby to była niezależna prokuratura to niczego bym się nie obawiał”

– Od trzech miesięcy nie posiadam immunitetu, sam się go zrzekłem. Prokuratura od trzech miesięcy mogła, jeśli miała podstawy i dowody, postawić mi zarzuty. Państwo jako dziennikarze udowodniliście, że nie ma żadnych podstaw i żadnych poważnych argumentów, poza zeznaniem trójki ludzi związanych z PiS. To są pomówienia, które mają doprowadzić do tego, by ci ludzie związani z PiS mieli lepszą sytuację prawną, bo wszyscy stoją pod zarzutami. Mam nadzieję, że po zatrzymaniu moich zeznań prokuratura nie tylko nie zdecyduje się na postawienie zarzutów, ale umorzy postępowanie – mówił Gawłowski przed budynkiem prokuratury. – Jestem przygotowany na każdą ewentualność. Żyjemy w państwie PiS, a w państwie PiS różne rzeczy mogą się zdarzyć. Gdyby to była niezależna prokuratura to niczego bym się nie obawiał. Nie mam wątpliwości, że każdy scenariusz jest możliwy – podkreślił parlamentarzysta. Polityk PO dodał, że jest już spakowany.

Sejm wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie posła PO

W czwartek 12 kwietnia Sejm wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Wcześniej informowaliśmy, że polityk wraz ze swoim adwokatem Romanem Giertychem jechał rano do Szczecina, gdzie w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyło się przesłuchanie parlamentarzysty. Poseł nie przyznaje się do winy.

