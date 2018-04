Opozycja chce odwołania Marka Kuchcińskiego. I ma swojego kandydata na marszałka

Przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych złożyli wniosek o odwołanie marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego. Nowoczesna, PSL i Platforma Obywatelska zgłosiły też posłankę Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydatkę na stanowisko marszałka. Swój wniosek przedstawiciele opozycji argumentują „wczorajszym skandalicznym kneblowaniem ust opozycji”. Przypomnijmy, podczas wczorajszego posiedzenia niższej izby parlamentu, uchylono immunitety Ryszardowi Petru i Kamili Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej.

„Zastraszanie opozycji”

Podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono wniosek, Katarzyna Lubnauer powiedziała, że „Kuchciński doprowadza do niszczenia polskiego parlamentaryzmu”. – PiS uważa, że Sejm nie jest miejscem do dyskusji – stwierdziła. I dodała, że uchylenie immunitetów to „przykład zastraszania opozycji”.

Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL powiedział, że „odbieranie głosu i kary finansowe posłów to standardy białoruskie, za które odpowiada Marek Kuchciński”. Grzegorz Schetyna z kolei poinformował, że kandydatką opozycji do zastąpienia Kuchcińskiego jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Posłanka PO pełni obecnie funkcję wicemarszałka Sejmu.

Uchylenie immunitetów

W czwartkowym głosowaniu uchylono immunitety Ryszardowi Petru i Kamili Gasiuk-Pihowicz. O uchylenie immunitetu byłemu liderowi Nowoczesnej wnioskował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik. Oskarża on Petru o pomówienia w związku ze słowami, które polityk wygłosił 16 lipca 2017 roku przed budynkiem Sejmu. Petru nazwał wtedy Wąsika i ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego przestępcami.

Z kolei Gasiuk-Pihowicz została dodatkowo ukarana jednorazowym obcięciem sejmowej pensji. Prezydium ukarało w ten sposób posłankę, która miała naruszyć powagę Sejmu podczas głosowań. – Traktuję tę karę jako karę za to, że w sposób otwarty mówię o tym, że PiS łamie parlamentaryzm, polską Konstytucję, ustawy – skomentowała decyzję Prezydium Sejmu posłanka.