Mąż Katarzyny Figury miał poważny wypadek. Do sieci trafiły drastyczne zdjęcia

Do wypadku doszło 3 kwietnia. Wiadomo, że aby uniknąć potrącenia chłopca, który nagle wszedł na ulicę, mąż Katarzyny Figury skręcił jadąc motorem, co doprowadziło do upadku. Chłopcu nic się nie stało, jednak Schoenhals odniósł obrażenia wymagające natychmiastowej interwencji lekarzy. Mężczyzna miał złamanie otwarte kości piszczelowej oraz strzałkowej. Schoenhals podzielił się na Facebooku drastycznymi zdjęciami z wypadku.

Mąż Katarzyny Figury trafił do szpitala w Coxen Hole w Hondurasie. Jak się okazało, lekarze nie mają sprzętu ani umiejętności, aby mu pomoc. Mężczyzna przeszedł już jedną operację, ale wymaga kolejnej. W internecie zorganizowano zbiórkę pieniędzy, która ma pomóc Schoenhalsowi przejść dalsze leczenie a także wydostać się z Hondurasu i dotrzeć do specjalistów w Norwegii.