Szarpie i wyzywa nastolatkę. Joachim Brudziński komentuje szokujące nagranie Rafalali

Na nagraniu widać, jak Rafalala szarpie i wyzywa nastolatkę. „To jest ku**a śmieszne? Co cie ku**a śmieszy?” – mówi do dziewczynki Rafalala. Nastolatka próbuje się wytłumaczyć, jednak wówczas transseksualistka oblewa ją najprawdopodobniej kawą. „Co się mówi?” – krzyczy na dziewczynkę. Ta odpowiada: „Przepraszam”. Na następnym nagraniu widzimy już jak Rafalala siedzi przy stoliku i mieszając kawę stwierdza, że niektórzy jej gratulują tego, co zrobiła, a inni nie.

O sprawie głośno zrobiło się w mediach społecznościowych. W końcu wypowiedział się o tym szef MSWiA Joachim Brudziński. „Trwają czynnności Polskiej Policji w tej sprawie. Fakt, że ktoś jest hołubionym przez celebrytów i niektóre media wulgarnym i agresywnym transwestytą nie immunizuje go przed konsekwencjach prawnymi jeżeli łamie prawo” – napisał Brudziński.

O sprawie na Twitterze wypowiedział się także prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski.