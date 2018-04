Kaczyński w Trzciance o małżeństwach homoseksualnych. „Zapewniam państwa, że póki my rządzimy...”

– Nasi poprzednicy, a dzisiaj przeciwnicy z opozycji, poprzedni u władzy, bardzo często powtarzali, że wszytko jest niemożliwe – mówił Kaczyński. – Myśmy tę logikę odrzucili, ten sposób myślenia uznaliśmy za całkowicie błędny i podjęliśmy się różnych zobowiązań. No i efekt jest taki, że mamy na raz pełen budżet, można powiedzieć w przenośni: pełną kasę, i mamy zrealizowane wielkie kontakty społeczne, zbrojeniowe, największe w dziejach po 1989 roku – zaznaczył.

Według prezesa PiS w Polsce toczy się spór wokół kwestii "mocy i niemocy". – Jeżeli bliżej się temu przyjrzeć, to jest to spór między tymi, którzy mówią, że ważni są tylko ci na samej górze, najbogatsi, najpotężniejsi i tymi, którzy mówią: ważni są wszyscy Polacy. Wszyscy są równi, wszyscy są ważni – mówił.

Kaczyński przypomniał o przedstawionych na sobotniej konwencji planach Prawa i Sprawiedliwości. – Mówiono, że nasze programy wyborcze, te które ogłosiliśmy w 2015 roku, są niemożliwe do wykonania. Były możliwe, to jest możliwe, a usłyszycie jeszcze w 2019 roku, a może w końcu 2018 roku nowe propozycje. Dla Polski, dla Polaków – podkreślał.

Małżeństwa homoseksualne, katastrofa smoleńska i 500+

Jeden z obecnych na spotkaniu pytał prezesa PiS o małżeństwa homoseksualne. – Zapewniam państwa, że póki my rządzimy, żadnych małżeństw homoseksualnych nie będzie – zaznaczył. Dodał, że w Polsce będzie wyspa wolności, będzie można mówić o tym, co kto uważa. Przekonywał, że w dużej części Europy nie ma dzisiaj wolności, a "za powiedzenie kilku prawdziwych słów, że z związków homoseksualnych dzieci – to oczywistość – można nawet iść do więzienia, mieć policję w domu".

Odnosząc się do katastrofy smoleńskiej prezes PiS przypomniał, że Rosja nie zwróciła Polsce wraku tupolewa. – Będziemy mieli nie wiem, na 9., może na 10. rocznicę pełną odpowiedź na pytanie o to, co się stało – powiedział.

Kaczyński nie wykluczył także rozszerzenia programu 500+. – Będziemy dążyli do tego, żeby ten dochód był podnoszony i żeby matka mająca jedno, dwoje czy nawet więcej, ale wychowująca je samotnie, mogła z tego 500+ korzystać, nawet jeżeli nie ma tego dochodu skrajnie niskiego – mówił.