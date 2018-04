Małopolska. Wjechał samochodem w sześć osób. 60-latek zmarł

Oto nominowani do Nagrody Kisiela 2017! Jutro poznamy zwycięzców

We wtorek 17 kwietnia kolejny raz zostaną rozdane Nagrody Kisiela. We wszystkich trzech kategoriach wskazano ogółem 26 kandydatów. W tym roku nastąpi powrót do tradycji, gdyż gala odbędzie się w Café Rozdroże – ulubionej kawiarni patrona...