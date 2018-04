Narodowcy maszerowali z racami na Jasnej Górze. „Młodość, wiara, nacjonalizm” i „Czołem wielkiej Polsce”

Niektórzy uczestnicy marszu byli ubrani w charakterystyczne czarne bluzy, mieli też opaski z symbolem falangi na ramieniu. Formalnym rozpoczęciem pielgrzymki była msza w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył ks. Roman Kneblewski. – Prymas tysiąclecia, wzywał nas do działania w duchu nacjonalizmu, zdrowego nacjonalizmu. Zastanówmy się cóż to takiego patriotyzm i nacjonalizm. Patriotyzm jest cnotą umiłowania własnej, tej danej od Boga Ojczyzny, a nacjonalizm stanowi cnotę umiłowania własnego narodu i tego wszystkiego co narodowe – stwierdził duchowny.

– Jeżeli ktoś mówi o sobie, że jest Polakiem i jednocześnie mówi, że jest nazistą, to kłamie, czy popełnia jakąś straszną śmieszność. To jest oksymoron. Polskość czy nazizm, czy faszyzm – w znaczeniu ścisłym – bo Stalin kazał wszystkich swoich przeciwników kazał nazywać faszystami i dlatego też, nas ciągle nazywają faszystami, ale za to powinno się karać. Wypraszam sobie, nie jestem żadnym nazistą, faszystą, ksenofobem, antysemitą. Nic z tych rzeczy, absolutnie. Jestem Polakiem, kocham szczególnie mój naród, więc jestem polskim nacjonalistą i kocham, ze wszystkich miejsc na świecie, moją matkę na Ziemi Ojczyznę, dlatego jestem patriotą – dodawał.

Protest przeciwko pielgrzymce

W liście do ojca Mariana Waligóry ludzie nauki, kultury i organizacje pozarządowe zwracały się z apelem o zablokowanie kwietniowej pielgrzymki narodowców. „Domagamy się podjęcia działań zmierzających do uniemożliwienia środowiskom propagującym skrajny nacjonalizm, sprzeczny z wartościami chrześcijańskimi, głoszenia na terenie Klasztoru Jasnogórskiego treści pogwałcających naukę Kościoła. W polskim życiu społecznym i politycznym niepokojąco nabiera mocy narracja o supremacji narodu polskiego definiowanego jako »czysty, biały, katolicki«; jest ona skrajnie wroga wobec różnorodności etnicznej i religijnej, a więc stanowi zaprzeczenie wartości i tradycji wyrosłych z cywilizacji Zachodu i jego chrześcijańskich korzeni” – napisano w liście skierowanym do ojca Waligóry. „Chcemy wspólnie żyć w kraju, w którym nie pali się niczyich kukieł, niezależnie od narodowości, wyznania czy różnic światopoglądowych; w kraju, w którym retoryka nienawiści nie doprowadzi do tego, że ręką człowieka zostanie podpalony drugi człowiek. Polska, tak głęboko doświadczona potwornościami nazizmu, jest krajem, na którym szczególnie ciąży obowiązek przypominania, że zawsze zaczyna się »niewinnie«, a kończy śmiercią i cywilizacyjnymi zgliszczami. Ufamy ojcom paulinom i wierzymy, że wspólnie z nami staną za Polską wolną od nienawiści” – dodano.

Przeor jasnogórskiego klasztoru ojciec Marian Waligóra odpowiedział jednak, że „sanktuarium otwarte jest dla wszystkich pielgrzymów”.