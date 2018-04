Będzie nowy minister w rządzie Morawieckiego. „Dzisiaj wpłynie wniosek do prezydenta”

– Myślę, że wypada, aby to nazwisko przedstawił pan premier. To jest prerogatywa pana premiera. Jeszcze parę godzin i wszyscy będziemy znali nazwisko nowego ministra cyfryzacji - powiedział w RMF FM Dworczyk.

Dworczyk o podatku VAT i NFZ

Polityk był pytany również o ewentualne obniżenie podatku VAT z 23 do 22 proc. – Jeszcze nie został obniżony i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kiedy zostanie obniżony – przyznał. Odnośnie likwidacji NFZ Dworczyk podkreślił, że na pewno nie stanie się to w tej kadencji. – Liczymy, że Polacy dadzą nam szansę, żeby zmieniać Polskę po roku 2019 i wtedy – dodał.

Szef KPRM argumentował, że pieniądze pochodzą przede wszystkim z uszczelnienia systemu podatkowego. – W zeszłym roku to było 30 mld zł. To skuteczność działania. Platforma przez 8 lat zwiększyła przychody VAT-u o 21 mld, mimo że VAT został podniesiony – wymieniał. – My nie podnosimy VAT-u, a za sam rok 2017 to było dodatkowych 30 mld złotych. To jest skuteczność, która pozwala na realizację ambitnych programów społecznych i gospodarczych – przekonywał.

Dworczyk: Z PiS jest jak z dobrym winem

Dworczyk zapewniał ponadto, że ostatnia konwencja PiS była „ważnym wydarzeniem i zostały przestawione bardzo ważne deklaracje” . – „Piątka Morawieckiego” , zobowiązania Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe kilkanaście miesięcy, rozwinięcie naszego programu, z którym szliśmy do wyborów w 2015 roku – przypominał. Na koniec polityk stwierdził, że „z PiS jest jak z dobrym winem. Co roku rząd się staje lepszy” – ocenił.

