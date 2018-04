Namalowali symbole Polski Walczącej na pomniku wdzięczności armii ZSRR. „To sowieckie badziewie”

- Te pomniki nie mają racji bytu w polskiej przestrzeni publicznej. Jest to sowieckie badziewie - powiedział Eugeniusz Szostak, jeden z autorów czerwonych malunków na pomniku.

Na pomniku pojawiły się czerwone znaki Polski Walczącej, tą samą farbą pomazano także płaskorzeźby i wyryte na pomniku napisy.

To nie pierwszy raz, gdy pomnik jest dewastowany.

Nie wszyscy mieszkańcy Warszawy popierają taką formę protestu.

- To było przy mnie. Po co to malować - ładnie to wygląda? Za dwa-trzy dni tego nie będzie, bo będą to skrobać - mówi świadek zdarzenia.

Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Czerwonej

Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej znajduje się na osi głównej alei parku Skaryszewskiego w Warszawie. Upamiętnia on żołnierzy radzieckich poległych w dniach 10–15 września 1944 w walkach o Pragę. Pomnik został wzniesiony na miejscu grobu 26 żołnierzy, którzy zginęli 13 września 1944 w pobliżu ronda Waszyngtona nacierając od strony ul. Grochowskiej. Monument został odsłonięty w 1946 roku. Podczas przebudowy ronda w 1968 ciała żołnierzy zostały ekshumowane i przeniesione na Cmentarz-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy u. Żwirki i Wigury, a sam pomnik przesunięto w głąb głównej alei przecinającej park Skaryszewski. Monument był wielokrotnie dewastowany.