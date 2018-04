Dziennikarz „Gazety Wyborczej” wyszedł ze studia RDC. „Jest granica obłędu, której nie można przekraczać”

Stanisław Skarżyński z „Gazety Wyborczej” miał być wraz z dziennikarzem „Do Rzeczy” Rafałem Ziemkiewiczem gościem audycji „Co tam bzyka w polityce” w Radiu Dla Ciebie. Dziennikarz wyszedł jednak ze studia jeszcze przed rozpoczęciem programu. Skarżyński napisał na swoim profilu na Twitterze, że „jest granica obłędu, której nie można przekraczać – i zapraszanie Ziemkiewicza po tekstach o „chciwych parchach” jest tą granicą” . Skarżyński miał na myśli słowa publicysty „Do Rzeczy” , który dzień po tym, jak ambasadorka Izraela w Polsce, skrytykowała nowelizację ustawy o IPN, napisał na Twitterze: „Przez wiele lat przekonywałem rodaków, że powinniśmy Izrael wspierać. Dziś przez paru głupich względnie chciwych parchów czuję się z tym jak palant”





Dziennikarz tłumaczył, że wcześniej nie wiedział, kto będzie drugim gościem audycji. – Dowiedziałem się w momencie, kiedy przyszedłem do studia. Nie przyjąłbym zaproszenia do udziału w audycji z Ziemkiewiczem – zaznaczył. – Niech to oceniają słuchacze, ale moim zdaniem program na tym zyskał – stwierdził Rafał Ziemkiewicz.

