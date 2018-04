Schetyna o sprawie Gawłowskiego: Opozycję polityczną w ten sposób traktuje się w Rosji, Turcji oraz na Białorusi

Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie przekazał, że w ocenie sądu istnieje obawa, iż podejrzany w celu uniknięcia grożącej mu surowej kary może podjąć działania destabilizujące postępowanie karne. – Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że odbieramy sprawę Stanisława Gawłowskiego, a przede wszystkim decyzję sądu i uzasadnienie, jako początek kampanii wyborczej PiS oraz jako atak na polityczną opozycję. To standardy białoruskie, tak na Białorusi i w Turcji, Rosji traktuje się opozycję polityczną. Tak się eliminuje polityków z innych obozów, tak się prowadzi kampanię wyborczą. Chcę powiedzieć, że nie zaakceptujemy takiej sytuacji – stwierdził podczas konferencji prasowej lider PO.

„Będziemy informować KE, PE, komisję praworządności i sprawiedliwości”

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślił, że jego ugrupowanie będzie wyraźnie informować opinię publiczną, tę w kraju, ale także w Europie, na świecie o łamaniu standardów praworządnego państwa w Polsce. – Będziemy informować KE, PE, komisję praworządności i sprawiedliwości. Będziemy także rozmawiać o tym na posiedzeniu Rady Europy. Nie możemy pozwolić, żeby w taki sposób, tworząc presję na środowisku sędziowskim, multiplikując zarzuty, które wielokrotnie były przez Gawłowskiego obalone, żeby tworzyć oręż polityczny. Zatrzymywanie, a potem aresztowanie posła na Sejm przekracza standardy cywilizowanego kraju – tłumaczył polityk. Schetyna przypomniał, że Gawłowski sam zrezygnował z immunitetu oraz wielokrotnie stawał do dyspozycji Prokuratury Krajowej chcąc informować i usłyszeć zarzuty w kwestii jego dotyczących.

Sławomir Neumann dodał, że dla ci, którzy w PiS-ie myślą, że Platforma ulegnie i przestanie pokazywać afery PiS-u, rozczarują się, ponieważ tak się nie stanie. – Z jeszcze większą determinacją, zaangażowaniem będziemy pytać o nagrody, które mają być zwrócone, które były im nieprawnie przyjęte. Będziemy pytać o odpowiedzialność prawną, afery związane z miliardami, które wypływają z Polski. To wszystko się nie zmieni. Będziemy dalej twardo pytać, co PiS robi w Polsce i pokazywać to Polakom – zaznaczył polityk.