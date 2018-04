Sondaże IPSOS: PiS zdecydowanie pokonuje partie, ale traci większość w starciu z koalicjami

39 procent. – to wynik PiS w sondażu IPSOS dla OKO.press przeprowadzonego 13 kwietnia. To kolejne badanie, które po aferze z nagrodami i pierwszych niedzielach bez handlu w niedzielę odnotowuje spadek akcji partii rządzącej. Kwietniowy wynik PiS nie jest jednak tak kiepski jak w badaniach Millward Brown (28 proc.), Kantar Public (29 proc.) czy IBRIS (32 proc.). Bliżej mu do poparcia odnotowanego przez rządowy CBOS (46 proc.).

W porównaniu do 39 punktów procentowych PiS, słabo wypadają wyniki innych partii. PO może liczyć na 21 proc. głosów, Kukiz'15 na 11 proc., Nowoczesna na 7 proc., a SLD na 6 proc. Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL (4 proc.), Wolność (4 proc.) i Razem (2 proc.). 6 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać swojej partii, albo wybrało inną niż znajdujące się na liście.

Ankieterzy IPSOS przeprowadzili też drugi sondaż, w którym można było głosować na koalicje partii: Zjednoczoną Lewicę uzupełnioną o organizacje obywatelskie oraz koalicję PO, Nowoczesnej i PSL. W tym badaniu PiS miał już tylko 34 proc. poparcia. Koalicja PO, N i PSL mogła liczyć na 27 proc. głosów, koalicja lewicy i organizacji obywatelskich 14 proc., a Kukiz'15 na 12 proc. Co ciekawe, w badaniu tym 5 proc. poparcia uzyskała partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Pod progiem wyborczym uplasowało się Razem z 2 proc. poparcia. 6 proc. głosów to „inna partia” lub „nie wiem”.

