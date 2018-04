Chwilowe pogorszenie pogody. Możliwe opady deszczu oraz burze

We wtorek na zachodzie, Pomorzu i w Wielkopolsce będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie lokalne burze. Najniższe wartości wskażą termometry w Zakopanem - 11 stopni oraz na Podlasiu i Suwalszczyźnie - 13 i 14 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 60 km/h, północno-zachodni. Warunki biometeo będą z reguły obojętne, na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej korzystne, na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach niekorzystne.

W nocy z wtorku na środę najwyższa temperatura powietrza utrzyma się na południu (około 11 stopni), a najniższa na północy i północnym wschodzie (około 7 stopni). Synoptycy nie przewidują opadów deszczu.

