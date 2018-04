Korwin-Mikke: PiS przekupuje ludzi. To komuniści w nowym pudełku z krzyżem na wierzchu

Janusz Korwin-Mikke w wywiadzie dla Radia ZET stwierdził, że „PiS przekupuje ludzi” . – A to 500 Plus, a to Mieszkanie Plus. Do tego dodajmy demagogiczny ruch ze zmniejszeniem diet poselskich. Co z tego? – pytał. – Ja uważam, że politycy w ogóle nie powinni otrzymywać diet. Dzięki temu polityką zajmowaliby się tylko ludzie zamożni. Jeśli poseł jest biedny, to potem daje się przekupić lub po prostu kradnie – przekonywał.

Korwin-Mikke o „nowej formie komunizmu”

Prezes Wolności zdaje sobie sprawę, że nie uda mu się przekonać większości ludzi, ale jego celem jest 15 proc. – Właśnie takie poparcie byłoby potrzebne, żeby coś zrobić, gdyby w Polsce pojawił się jakiś Pinochet – wyjaśnił. Korwin-Mikke dodał, że „jeżeli PiS mówi, że PO to banda złodziei, to należy im uwierzyć. Jeżeli PO mówi, że PiS to banda oszołomów, to też trzeba im wierzyć” . – Tylko nie rozumiem, dlaczego ludzie na zmianę głosują na jednych lub na drugich – przyznał.