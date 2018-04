Spektakularna akcja CBŚP. Uwolniono Polkę porwaną dla okupu w RPA

Z ustaleń radia RMF FM wynika, że dzięki wspólnym wysiłkom funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego oraz policji z Republiki Południowej Afryki udało się uwolnić Polkę, która została porwana. Informację o porwaniu polska policja otrzymała od mieszkańca Śląska, który przekazał, że skontaktowali się nim obywatele RPA domagając się 2 milionów euro. Jego 54-letnia matka wyjechała wcześniej do Afryki do poznanego przez internet mężczyzny. – Pani udała się tam, a następnie została uwięziona. Uruchomiono współpracę międzynarodową. Staraliśmy się dotrzeć do policji w RPA i podjąć szybkie i skuteczne działania – zdradził komendant główny Policji Jarosław Szymczyk.

Na chwilę obecną wiadomo, że akcja służb była skomplikowana i trwała przez kilka dni. Napastnicy, którzy przetrzymywali kobietę, domagali wysokiego okupu w zamian za jej uwolnienie. – Pani była przetrzymywana w trudnych warunkach. Była skrępowana, przystawiano jej telefon do głowy, zmuszano do telefonów do syna – tłumaczył szef polskiej policji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Polka wróciła już do kraju a podczas akcji nikt nie został poszkodowany.

Czytaj także:

CBŚP wraz z FBI zatrzymało ukraińskiego hakera. Ukrywał się w Bielsku Białej