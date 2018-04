Ziemkiewicz, Ogórek i Wolski na liście antysemitów w izraelskim raporcie

Raport „Kantor Centre for the Study of Contemporary European Jewry at Tel Aviv University” dotyczy przypadków antysemityzmu na świecie. W rozdziale poświęconym wypaczaniu Holocaustu pokazano przykłady dyskredytowania pamięci o Holocauście lub wypaczania faktów. Wśród niechlubnych bohaterów raportu znaleźli się były ksiądz Jacek Międlar, Jerzy Nowak czy Ewa Kurek, która stwierdziła m.in. że Żydzi zamknięci w gettach świętowali z powodu autonomii, którą dostali od Hitlera.

W raporcie wymieniono także przykłady instrumentalnego wykorzystywania Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przez Radio Maryja. Za antysemickie uznano także wypowiedzi minister edukacji Anny Zalewskiej na temat odpowiedzialności Polaków za zbrodnię w Jedwabnem oraz Magdaleny Ogórek o przeszłości Marka Borowskiego. Stanisław Michalkiewicz został wymieniony na liście za felietony w Radiu Maryja, Marcin Wolski za to, że w programie TVP Info „W tyle wizji” sugerował, że protesty opozycji są inspirowane przez Żydów.

„To coś jak zdobycie korony Synaju”

Rafał Ziemkiewicz zdaje się jednak nie przejmować całą sprawą. „Sukcesy od rana. Znalazłem się w dorocznym raporcie o antysemityzmie na świecie. Ponieważ na różnych »listach żydów« umieszczany jestem regularnie, uzupełnienie tego obecnością na liście antysemitów uważam za zawodowy sukces - coś jakby zdobycie »korony Synaju«” – napisał publicysta na swoim profilu na Facebooku.

