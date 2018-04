Szef MSWiA zapowiedział podwyżki dla policjantów. Wiemy, ile dostaną

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim oraz komendantem głównym policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem, szef MSWiA Joachim Brudziński odniósł się do przeprowadzanego przez rząd Programu Modernizacji Służb Mundurowych, dzięki któremu do 2020 r. do służb ma trafić ponad 9 mld zł. – Pieniądze te przełożą się na realne i odczuwalne w budżetach domowych funkcjonariuszy podwyżki – zaznaczył minister i przypomniał, że już od 1 maja 2017 r. do najniżej zaszeregowanych policjantów trafi 150 mln zł.

Ultimatum i odpowiedź MSWiA

Pod koniec marca stacja RMF FM informowała, że związki zawodowe działające w służbach mundurowych, domagają się dla funkcjonariuszy podwyżek o 650 złotych. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz resortu finansów przekazano wezwanie do rozmów na temat podwyżek. MSWiA odniosło się wtedy do postulatów i podało, że od 1 maja kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 milionów zł.

Z komunikatu resortu wynikało, że Policja otrzyma na podwyżki ponad 98 milionów zł, Państwowa Straż Pożarna – ponad 36 milionów zł, Straż Graniczna – ponad 13 milionów zł, a Służba Ochrony Państwa – niemal 2,5 miliona zł. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo przyjętych funkcjonariuszy. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb –zaplanowano od 1 stycznia przyszłego roku.

