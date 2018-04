Autobus wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby nie żyją

W czwartek dużo słońca w całym kraju. A jaka pogoda będzie w...

W czwartek w całym kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północnym-wschodzie, 21 st. C w centrum kraju do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny.