Neonaziści będą świętować urodziny Hitlera tuż za polską granicą. Policjanci z obu stron łączą siły

Neonaziści, w 129. rocznicę urodzin Adolfa Hitlera, spotkają się w hotelu znajdującym się zaledwie kilkadziesiąt metrów od granicy niemiecko-polskiej. Dlatego zabezpieczeniem imprezy zajmą się wspólnie policjanci niemieccy i polscy. Natomiast burmistrz Zgorzelca wybiera się do Ostritz, by wspólnie ze swoim odpowiednikiem zza niemieckiej granicy zamanifestować przyjaźń i jedność w sprzeciwie wobec neonazizmu.,

Festiwal „Schild und Schwert” ( „Tarcza i Miecz” ) ma się odbyć w dniach 20-21 kwietnia w miejscowości Ostritz położonej tuż obok granicy polsko-niemieckiej. Data wydarzenia nie jest przypadkowa, bowiem 20 kwietnia przypada 129. rocznica urodzin Adolfa Hitlera. W ramach festiwalu organizatorzy planują koncerty neonazistowskiego rocka oraz zawody MMA. Oprócz tego w programie pojawiły się wiece polityczne i spotkania z członkami niemieckiej partii Narodowodemokartycznej Partii Niemiec.

Do Ostritz może przyjechać nawet kilkanaście tysięcy osób. Do organizacji festiwalu włączyli się również polscy naziści. Początkowo planowali oni przygotowanie własnego wydarzenia na Dolnym Śląsku o nazwie Noc tożsamości, podczas którego chcieli czcić urodziny Adolfa Hitlera, jednak finalnie zdecydowano, że w Polsce nie odbędzie się konkurencyjna impreza. Działacz Antify powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” , że będzie to największe tego typu wydarzenie w Europie, a polscy naziści mają pomóc swoim zachodnim kolegom np przy zapewnieniu noclegów. Organizatorzy wykorzystują lukę w prawie twierdząc, że impreza ma charakter zamknięty. Tego, co może się wydarzyć podczas festiwalu obawiają się służby. Zdaniem policji w trakcie festiwalu może dojść do zamieszek.